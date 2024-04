Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 162,00 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,1 Prozent auf 162,00 USD. In der Spitze büßte die Airbnb-Aktie bis auf 161,12 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 162,42 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 137.093 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Bei 170,09 USD markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 4,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 103,70 USD ab. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 56,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 13.02.2024. Airbnb hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,48 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.218,00 USD im Vergleich zu 1.902,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,35 USD fest.

