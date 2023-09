Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Dienstagmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 146,94 USD nach.

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:59 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 146,94 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 218 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 154,95 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 5,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 81,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 79,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.484,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2.104,11 USD eingefahren.

Die Airbnb-Bilanz für Q3 2023 wird am 01.11.2023 erwartet.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

