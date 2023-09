Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 149,88 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 149,88 USD zu. In der Spitze legte die Airbnb-Aktie bis auf 150,20 USD zu. Bei 146,88 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.086.002 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 154,95 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,38 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,92 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,34 Prozent.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 2.484,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.104,11 USD erwirtschaftet worden waren, um 18,05 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 01.11.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,88 USD je Airbnb-Aktie.

