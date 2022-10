Airbnb Aktie News: Airbnb am Mittwochnachmittag billiger

Aktien in diesem Artikel Airbnb 110,62 EUR

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 110,52 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbnb-Aktie bisher bei 110,52 EUR. Bei 110,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 37 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.11.2021 markierte das Papier bei 187,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,01 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,50 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Am 02.08.2022 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Airbnb hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,11 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 57,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.104,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.335,20 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 03.11.2022 gerechnet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,20 USD je Airbnb-Aktie.

