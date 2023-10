Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zeigt sich am Mittag gestärkt

Blick auf Airbnb-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 130,50 USD.

Das Papier von Airbnb konnte um 11:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 130,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 2.233 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 154,95 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 18,74 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,92 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 37,23 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 03.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,98 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.484,00 USD im Vergleich zu 2.104,11 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 01.11.2023 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,93 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

