Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gewinnt am Vormittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Airbnb. Zuletzt stieg die Airbnb-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 123,20 EUR.

Die Airbnb-Aktie konnte um 09:18 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 123,20 EUR. Die Airbnb-Aktie zog in der Spitze bis auf 123,34 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 121,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 293 Airbnb-Aktien.

Am 12.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 140,62 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,14 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 03.08.2023 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Airbnb hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,56 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 2.484,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.104,11 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Airbnb am 01.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2023 3,93 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Optimismus in New York: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagmittag Gewinne

Verluste in New York: NASDAQ 100 startet im Minus