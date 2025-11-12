Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag im Minus
Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 121,44 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Airbnb-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 121,44 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Airbnb-Aktie bei 121,38 USD. Bei 122,66 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 112.945 Airbnb-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (163,92 USD) erklomm das Papier am 15.02.2025. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 25,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 99,89 USD ab. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 21,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Airbnb-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
Am 06.11.2025 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,73 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,14 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 17.02.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2025 4,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie
Airbnb-Aktie stabil: Umsatz über den Erwartungen
Ausblick: Airbnb gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Nach NFT-Boom: Bringt NFT-Lending frisches Geld in den abflauenden NFT-Handel?
Übrigens: Airbnb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu Airbnb
Analysen zu Airbnb
Keine Analysen gefunden.