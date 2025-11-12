DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,59 -1,5%Nas23.356 -0,5%Bitcoin87.442 -1,6%Euro1,1586 ±-0,0%Öl62,61 -3,9%Gold4.196 +1,7%
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Dow mit Rekord -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Siemens, Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Infineon, AMD im Fokus
Blick auf Airbnb-Kurs

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Abend mit roter Tendenz

12.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 121,47 USD.

Das Papier von Airbnb gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 121,47 USD abwärts. In der Spitze büßte die Airbnb-Aktie bis auf 120,71 USD ein. Mit einem Wert von 122,66 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 554.588 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 163,92 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 34,95 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 99,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Airbnb-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 06.11.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,21 USD gegenüber 2,13 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 4,14 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 3,73 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Airbnb am 17.02.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,14 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

Redaktion finanzen.net

