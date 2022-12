Airbnb Aktie News: Airbnb verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Airbnb 90,41 EUR

Die Airbnb-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 90,38 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbnb-Aktie bisher bei 89,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 90,39 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 268 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.02.2022 bei 168,62 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,40 Prozent hinzugewinnen. Am 07.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,91 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 9,01 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 01.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,79 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 2.884,41 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.237,43 USD umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 23.02.2023 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2022 2,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

