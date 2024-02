Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gewinnt am Dienstagvormittag

Blick auf Airbnb-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Airbnb. Zuletzt konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 143,14 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 143,14 EUR. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 143,38 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 142,00 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 498 Airbnb-Aktien.

Am 12.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 1,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,50 EUR ab. Mit Abgaben von 33,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbnb 0,000 USD aus.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,63 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,79 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.397,00 USD – ein Plus von 17,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2.884,41 USD erwirtschaftet hatte.

Am 13.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2023 8,21 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

