Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 140,37 USD nach.

Die Airbnb-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 140,37 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbnb-Aktie bis auf 138,76 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 139,64 USD. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 271.974 Aktien.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 170,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 21,17 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2024 Kursverluste bis auf 110,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 21,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbnb 0,000 USD aus.

Airbnb ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,40 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,73 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 17.02.2026 dürfte Airbnb die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,97 USD fest.

