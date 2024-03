Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb verteidigt am Mittwochnachmittag Tendenz

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Airbnb-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 166,51 USD.

Mit einem Kurs von 166,51 USD zeigte sich die Airbnb-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr kaum verändert. Bei 166,57 USD erreichte die Airbnb-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbnb-Aktie bis auf 160,69 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 162,40 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 1.624.008 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 168,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 103,55 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 37,81 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 13.02.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb ein EPS von 0,48 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.218,00 USD – ein Plus von 16,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 1.902,00 USD erwirtschaftet hatte.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2024 4,34 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

