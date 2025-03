Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag in Rot

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 122,34 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Airbnb-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 122,34 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Airbnb-Aktie ging bis auf 121,32 USD. Bei 124,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 368.583 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,09 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,03 Prozent hinzugewinnen. Am 08.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,40 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 9,76 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 13.02.2025. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,48 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Airbnb-Bilanz für Q1 2025 wird am 07.05.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,36 USD je Airbnb-Aktie.

