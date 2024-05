Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit Kursplus

Airbnb im Fokus

Die Aktie von Airbnb zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Airbnb legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 146,80 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 146,80 USD. Den Tageshöchststand markierte die Airbnb-Aktie bei 147,05 USD. Bei 147,05 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 132.360 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 15,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 103,70 USD fiel das Papier am 16.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 08.05.2024 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Airbnb am 31.07.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,50 USD je Aktie belaufen.

