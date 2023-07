Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Airbnb. Zuletzt ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 137,50 USD.

Um 11:58 Uhr wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 137,50 USD nach oben. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 8.475 Airbnb-Aktien.

Am 17.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 144,63 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 81,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Airbnb ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,03 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Airbnb 1.818,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.508,94 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 3,58 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

