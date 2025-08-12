Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts
Die Aktie von Airbnb zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Airbnb-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Airbnb legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 123,08 USD. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 123,08 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 122,30 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 173.427 Airbnb-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 163,92 USD. Dieser Kurs wurde am 15.02.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 24,92 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 99,89 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Am 06.08.2025 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,86 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 3,10 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Airbnb wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2025 4,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
