Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Mittwochvormittag leichter

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 136,90 EUR ab.

Die Airbnb-Aktie notierte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 136,90 EUR. Im Tief verlor die Airbnb-Aktie bis auf 135,92 EUR. Bei 136,50 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 787 Airbnb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2023 bei 140,62 EUR. Gewinne von 2,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 77,20 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,61 Prozent.

Airbnb ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,98 USD. Im letzten Jahr hatte Airbnb einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.484,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2.104,11 USD eingefahren.

Am 01.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2023 3,88 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

