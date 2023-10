Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb verteuert sich am Nachmittag

Kurs der Airbnb

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Zuletzt ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 126,42 USD.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 126,42 USD. Die Airbnb-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 129,84 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 127,66 USD. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 970.916 Aktien.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,95 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,92 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 54,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 03.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,98 USD gegenüber 0,56 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.484,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 2.104,11 USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 01.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

