Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt fiel die Airbnb-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 119,38 EUR ab.

Die Airbnb-Aktie musste um 09:18 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 119,38 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Airbnb-Aktie ging bis auf 119,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 119,14 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 58 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 140,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 17,79 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (77,20 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 54,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbnb ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.484,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2.104,11 USD eingefahren.

Die Airbnb-Bilanz für Q3 2023 wird am 01.11.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,93 USD je Airbnb-Aktie.

