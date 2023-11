Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 117,50 USD.

Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 12:01 Uhr um 0,6 Prozent auf 117,50 USD nach. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 215 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 154,95 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 31,87 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 81,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.12.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,28 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 01.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 6,63 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 1,79 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,77 Prozent auf 3.397,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.884,41 USD erwirtschaftet worden.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.02.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2023 7,74 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

