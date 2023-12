Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zieht am Mittwochnachmittag an

Kursverlauf

Die Aktie von Airbnb zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 141,88 USD nach oben.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Airbnb-Papiere um 16:08 Uhr 0,9 Prozent. Bei 144,94 USD erreichte die Airbnb-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 142,95 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 1.219.124 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 154,95 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,21 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,92 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 42,26 Prozent Luft nach unten.

Airbnb ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.397,00 USD – ein Plus von 17,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2.884,41 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2024 erfolgen.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

