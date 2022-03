Airbnb Aktie News: Airbnb gibt nach

Aktien in diesem Artikel Airbnb 134,00 EUR

Der Airbnb-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 132,32 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbnb-Aktie bis auf 132,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 133,78 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.182 Airbnb-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 187,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2021 erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 106,54 EUR am 20.05.2021.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,01 USD je Airbnb-Aktie.

Airbnb Inc. bietet Reisenden eine Ferienwohnungsplattform an. Über das Online-Portal können private und professionelle Vermieter ihre Zimmer, Wohnungen und Hotels o. a. weltweit zur Verfügung stellen. Darüber hinaus finden Touristen auf Airbnb auch von Vermietern zusammengestellte Aktivitäten und Entdeckungen.

