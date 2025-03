Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb verteuert sich am Freitagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 122,01 USD.

Das Papier von Airbnb konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 122,01 USD. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 124,42 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 121,95 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 295.739 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 170,09 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,41 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,40 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 9,52 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 13.02.2025 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,48 Mrd. USD – ein Plus von 11,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2,22 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2025 4,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende in Rot

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit Abgaben

Börse New York: Das macht der NASDAQ 100 am Nachmittag