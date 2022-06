Airbnb Aktie News: Airbnb präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Airbnb 96,69 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 14.06.2022 09:22:00 Uhr 2,2 Prozent auf 97,68 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbnb-Aktie bei 97,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 53 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 187,34 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 47,86 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 13.06.2022 auf bis zu 94,99 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 03.05.2022. Airbnb hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,95 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.508,94 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 70,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 886,94 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 11.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,42 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

