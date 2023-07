Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbnb hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 140,23 USD zeigte sich die Airbnb-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 140,23 USD zeigte sich die Airbnb-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr kaum verändert. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 2.239 Aktien.

Am 17.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,63 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 81,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 71,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 09.05.2023. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.818,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 1.508,94 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Airbnb am 10.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,58 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

