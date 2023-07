Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Nachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbnb zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Airbnb legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,0 Prozent auf 141,44 USD.

Die Airbnb-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 141,44 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbnb-Aktie bisher bei 141,90 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 140,25 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 679.514 Airbnb-Aktien.

Am 17.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 144,63 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 2,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,92 USD am 29.12.2022. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 42,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Airbnb ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.818,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 1.508,94 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,58 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ-Titel Airbnb-Aktie verliert: Hamburger Finanzbehörde fragt Umsätze von Airbnb-Nutzern ab

Börsenexperten: Direct Listings wie bei Spotify und Slack sind bei der Preisbildung effizienter als IPOs

Airbnb-Aktie stürzt zweistellig ab: Airbnb verfehlt die Gewinnerwartungen