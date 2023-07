Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 124,22 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:00 Uhr 0,4 Prozent auf 124,22 EUR. In der Spitze fiel die Airbnb-Aktie bis auf 124,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 124,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 83 Airbnb-Aktien.

Am 16.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 135,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 77,20 EUR. Abschläge von 37,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.05.2023 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von -0,03 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.818,00 USD im Vergleich zu 1.508,94 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 3,58 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

