Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Mittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 122,30 EUR.

Die Airbnb-Aktie konnte um 11:43 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 122,30 EUR. Bei 123,00 EUR markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 121,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.398 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 140,02 EUR an. 14,49 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 77,20 EUR. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 58,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Airbnb ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,98 USD gegenüber 0,56 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Airbnb im vergangenen Quartal 2.484,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbnb 2.104,11 USD umsetzen können.

Am 01.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,90 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

