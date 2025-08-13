Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag billiger

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbnb-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 122,79 USD.

Die Airbnb-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 122,79 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Airbnb-Aktie bei 122,49 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 123,62 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 100.194 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (163,92 USD) erklomm das Papier am 15.02.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 33,50 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,65 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Airbnb-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 06.08.2025 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb 0,86 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 3,10 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 2,75 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie dennoch auf Talfahrt: Airbnb kann Gewinn steigern

Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison