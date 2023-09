Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Nachmittag leichter

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 142,31 USD nach.

Der Airbnb-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 142,31 USD. Bei 141,69 USD markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 144,61 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 1.798.353 Airbnb-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 154,95 USD. 8,88 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,92 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 03.08.2023 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,98 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.484,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.104,11 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 01.11.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 3,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

