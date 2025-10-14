Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gewinnt am Nachmittag an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 119,47 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 119,47 USD. In der Spitze gewann die Airbnb-Aktie bis auf 119,54 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 117,69 USD. Bisher wurden via NASDAQ 98.765 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 163,92 USD markierte der Titel am 15.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 37,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 16,39 Prozent Luft nach unten.

Für Airbnb-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,10 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2,75 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Airbnb am 06.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 4,23 USD in den Büchern stehen haben wird.

