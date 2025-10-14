DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.294 +0,2%Top 10 Crypto15,41 -3,4%Nas22.660 -0,2%Bitcoin97.325 -2,3%Euro1,1605 +0,3%Öl62,51 -1,4%Gold4.150 +1,0%
Blick auf Aktienkurs

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Abend mit Aufschlag

14.10.25 20:24 Uhr
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Abend mit Aufschlag

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 124,02 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,3 Prozent auf 124,02 USD zu. Kurzfristig markierte die Airbnb-Aktie bei 124,26 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 117,69 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 882.572 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 163,92 USD. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 24,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 99,89 USD am 08.04.2025. Mit einem Kursverlust von 19,46 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Airbnb-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,10 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2,75 Mrd. USD eingefahren.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Airbnb rechnen Experten am 04.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 4,23 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

