Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Airbnb am Nachmittag ins Minus

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 120,55 USD.

Der Airbnb-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 120,55 USD. Die Airbnb-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 119,91 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 120,96 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 98.264 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.02.2025 markierte das Papier bei 163,92 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 26,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 99,89 USD ab. Mit Abgaben von 17,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Airbnb 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.11.2025 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es stand ein EPS von 2,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 2,13 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,14 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,73 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 17.02.2026 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 4,15 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

