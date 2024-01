Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 137,00 USD.

Die Aktie notierte um 01:20 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 137,00 USD. Die Abwärtsbewegung der Airbnb-Aktie ging bis auf 137,13 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 139,35 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 2.481.982 Airbnb-Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 154,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 13,10 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2023 bei 94,02 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 01.11.2023 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,63 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 1,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.397,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.884,41 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2024 terminiert.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,12 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 letztendlich fester

S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Handelsende im Plus