Airbnb Aktie News: Airbnb springt am Vormittag hoch

Aktien in diesem Artikel Airbnb 122,82 EUR

11,45% Charts

News

Analysen

Das Papier von Airbnb konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 11,5 Prozent auf 122,82 EUR. Die Airbnb-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 123,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 123,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 528 Airbnb-Aktien.

Am 16.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 168,60 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,15 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.12.2022 bei 76,92 EUR. Mit einem Kursverlust von 59,67 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Airbnb ließ sich am 02.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,79 USD gegenüber 1,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 2.884,41 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.237,43 USD erwirtschaftet worden waren, um 28,92 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,59 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Ausblick: Airbnb stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Reise-Aktien im Check: Lohnt sich die Airbnb- oder die Booking-Aktie mehr?

Börsenexperten: Direct Listings wie bei Spotify und Slack sind bei der Preisbildung effizienter als IPOs

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com