Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 149,10 USD.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,6 Prozent auf 149,10 USD zu. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.313 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2024 bei 157,35 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 5,53 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2023 bei 103,55 USD. Mit Abgaben von 30,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2022.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 13.02.2024 vor. Airbnb vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 23,10 Prozent auf 2.218,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.884,41 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Airbnb-Anleger Experten zufolge am 18.02.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 8,21 USD im Jahr 2023 aus.

