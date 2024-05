Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 145,62 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Airbnb-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 145,62 USD ab. In der Spitze fiel die Airbnb-Aktie bis auf 145,54 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 147,57 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 99.789 Stück.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,09 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.05.2023 bei 103,74 USD. Mit Abgaben von 28,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Airbnb-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 08.05.2024 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,14 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 31.07.2024 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,50 USD je Aktie belaufen.

