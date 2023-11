Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zeigt sich am Mittwochmittag fester

Airbnb im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 127,53 USD zu.

Die Aktie notierte um 11:59 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 127,53 USD zu. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 2.976 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (154,95 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,50 Prozent hinzugewinnen. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,92 USD ab. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 35,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 01.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 6,63 USD gegenüber 1,79 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.397,00 USD im Vergleich zu 2.884,41 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Airbnb am 13.02.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,74 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

