Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb steigt am Mittwochnachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 129,26 USD.

Die Airbnb-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 129,26 USD. Kurzfristig markierte die Airbnb-Aktie bei 129,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 128,00 USD. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.148.642 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 154,95 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 19,87 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 81,92 USD fiel das Papier am 29.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 36,62 Prozent wieder erreichen.

Airbnb ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 6,63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb 1,79 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,77 Prozent auf 3.397,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.884,41 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Airbnb am 13.02.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 7,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

