Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Airbnb legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 148,04 USD.

Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 148,04 USD. Die Airbnb-Aktie legte bis auf 148,73 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 147,26 USD. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 1.288.742 Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,95 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,67 Prozent hinzugewinnen. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 80,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbnb ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,79 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent auf 3.397,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.884,41 USD in den Büchern gestanden.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2023 8,17 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ-Titel Airbnb-Aktie fester: 576 Millionen Euro werden an intalienischen Fiskus gezahlt

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 in der Gewinnzone

NASDAQ 100-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag