Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbnb. Das Papier von Airbnb gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 135,24 USD abwärts.

Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 11:59 Uhr um 1,4 Prozent auf 135,24 USD nach. Im heutigen Handel wurden bisher 1.536 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,95 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 38,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 01.11.2023 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,63 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,79 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 3.397,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.884,41 USD erwirtschaftet worden waren, um 17,77 Prozent gesteigert.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.02.2024 präsentieren.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

