Airbnb Aktie News: Airbnb verzeichnet am Mittag Verluste

Die Airbnb-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:44:07 Uhr um 0,7 Prozent auf 126,80 EUR ab. Die Airbnb-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 126,80 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 128,60 EUR. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 4.297 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (168,62 EUR) erklomm das Papier am 16.02.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 24,80 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 77,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 63,61 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Airbnb ließ sich am 14.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.902,00 USD – eine Minderung von 14,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.237,43 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 11.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 3,47 USD in den Büchern stehen haben wird.

