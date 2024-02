Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Freitagmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbnb. Der Airbnb-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 157,11 USD.

Die Aktie verlor um 11:57 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 157,11 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.265 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.02.2024 auf bis zu 158,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbnb-Aktie mit einem Kursplus von 0,72 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2023 (103,55 USD). Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 51,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Airbnb-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 13.02.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD gegenüber 0,48 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 2.218,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.902,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 16,61 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 18.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,21 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

