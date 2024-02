Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Blick auf Airbnb-Kurs

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbnb-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 152,13 USD.

Um 16:08 Uhr fiel die Airbnb-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 3,5 Prozent auf 152,13 USD ab. Im Tief verlor die Airbnb-Aktie bis auf 151,79 USD. Bei 156,10 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 1.928.184 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.02.2024 auf bis zu 158,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 3,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 103,55 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,93 Prozent.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Airbnb ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,55 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2.218,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.902,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Airbnb rechnen Experten am 18.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 8,21 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

