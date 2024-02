Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb verbilligt sich am Freitagvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 145,70 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:14 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 145,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbnb-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 145,50 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 145,52 EUR. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 972 Aktien.

Am 15.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 146,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 0,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 95,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,45 Prozent.

Nachdem Airbnb seine Aktionäre 2022 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 13.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.218,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.902,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2023 8,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

