Airbnb Aktie News: Airbnb am Vormittag mit Einbußen

Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 09:15 Uhr um 0,4 Prozent auf 113,12 USD nach. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 193 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.04.2022 auf bis zu 179,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 36,84 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 81,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 38,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 14.02.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.902,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.532,20 USD umgesetzt worden waren.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 präsentieren.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,57 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

