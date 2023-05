Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb steigt am Mittag

Aktien in diesem Artikel Airbnb 96,52 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:04 Uhr 0,3 Prozent auf 106,14 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 5.353 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Bei 144,63 USD markierte der Titel am 17.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,26 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 22,82 Prozent wieder erreichen.

Airbnb gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb -0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.818,00 USD – ein Plus von 20,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 1.508,94 USD erwirtschaftet hatte.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,56 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

