Airbnb Aktie News: Airbnb am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Airbnb-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 123,02 EUR. In der Spitze büßte die Airbnb-Aktie bis auf 123,02 EUR ein. Bei 123,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7 Airbnb-Aktien.

Am 17.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 187,34 EUR. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 34,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,50 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 47,33 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 02.08.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2.104,11 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 1.335,20 USD umgesetzt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 03.11.2022 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,17 USD je Aktie belaufen.

