Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb tendiert am Mittwochnachmittag seitwärts

Die Aktie von Airbnb hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Airbnb-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 129,85 USD.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr bei 129,85 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Airbnb-Aktie zog in der Spitze bis auf 130,10 USD an. Die Abwärtsbewegung der Airbnb-Aktie ging bis auf 128,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 129,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 663.349 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (154,95 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Bei einem Wert von 81,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.12.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 36,91 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 04.08.2023. Das EPS belief sich auf 0,98 USD gegenüber 0,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 2.484,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.104,11 USD erwirtschaftet worden waren, um 18,05 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Airbnb am 01.11.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,90 USD je Airbnb-Aktie.

