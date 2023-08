Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Vormittag verlustreich

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbnb. Der Airbnb-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 118,74 EUR.

Die Airbnb-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 08:44 Uhr um 0,3 Prozent auf 118,74 EUR ab. Das Tagestief markierte die Airbnb-Aktie bei 117,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 118,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.648 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 140,02 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 17,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 77,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Airbnb ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,98 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.484,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.104,11 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 01.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 3,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

